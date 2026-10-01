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Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%
Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%
Продажи новых автомобилей Lada в Росси в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:02+0300
2026-10-01T14:02+0300
россия
бизнес
автоваз
промышленность
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Росси в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "По итогам сентября 2026 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ составили 32 310 единиц, что является лучшим результатом года. Продажи сентября превышают итоги августа 2026 года на 10,6%, а итоги сентября 2025 года – на 9,4%", - говорится в сообщении. "В целом за 9 месяцев реализовано 244 626 Lada, что на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет производитель. Самой популярной моделью сентября стала Granta с результатом 11 798 проданных автомобилей (+5,4% к августу 2026 года). Следом идет Vesta, которых в начале осени продали 5 530 штук. Продажи Niva Legend в сентябре составили 4 148 автомобилей (+79,3% к августу 2026 года), а Niva Travel - 3 832 штуки (+25,8% к августу). Кроме того, было продано 3 711 автомобилей модели Iskra (+12,7% к августу) и 2 428 пассажирских автомобилей и 585 фургонов Lada Largus.
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россия, бизнес, автоваз, промышленность
РОССИЯ, Бизнес, АвтоВАЗ, Промышленность
14:02 01.10.2026
 
Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%

Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Росси в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
"По итогам сентября 2026 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ составили 32 310 единиц, что является лучшим результатом года. Продажи сентября превышают итоги августа 2026 года на 10,6%, а итоги сентября 2025 года – на 9,4%", - говорится в сообщении.
"В целом за 9 месяцев реализовано 244 626 Lada, что на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет производитель.
Самой популярной моделью сентября стала Granta с результатом 11 798 проданных автомобилей (+5,4% к августу 2026 года). Следом идет Vesta, которых в начале осени продали 5 530 штук.
Продажи Niva Legend в сентябре составили 4 148 автомобилей (+79,3% к августу 2026 года), а Niva Travel - 3 832 штуки (+25,8% к августу).
Кроме того, было продано 3 711 автомобилей модели Iskra (+12,7% к августу) и 2 428 пассажирских автомобилей и 585 фургонов Lada Largus.
 
РОССИЯБизнесАвтоВАЗПромышленность
 
 
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