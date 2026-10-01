https://1prime.ru/20261001/lada-873852051.html

Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%

Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%

Продажи новых автомобилей Lada в Росси в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:02+0300

2026-10-01T14:02+0300

2026-10-01T14:02+0300

россия

бизнес

автоваз

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873852051.jpg?1790852548

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Росси в сентябре выросли на 9,4% и составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "По итогам сентября 2026 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ составили 32 310 единиц, что является лучшим результатом года. Продажи сентября превышают итоги августа 2026 года на 10,6%, а итоги сентября 2025 года – на 9,4%", - говорится в сообщении. "В целом за 9 месяцев реализовано 244 626 Lada, что на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет производитель. Самой популярной моделью сентября стала Granta с результатом 11 798 проданных автомобилей (+5,4% к августу 2026 года). Следом идет Vesta, которых в начале осени продали 5 530 штук. Продажи Niva Legend в сентябре составили 4 148 автомобилей (+79,3% к августу 2026 года), а Niva Travel - 3 832 штуки (+25,8% к августу). Кроме того, было продано 3 711 автомобилей модели Iskra (+12,7% к августу) и 2 428 пассажирских автомобилей и 585 фургонов Lada Largus.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, автоваз, промышленность