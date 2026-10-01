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Министр энергетики Турции обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Аккую"

Министр энергетики Турции обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Аккую" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Министр энергетики Турции обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Аккую"

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил в четверг, что обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым ход... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:23+0300

2026-10-01T15:23+0300

2026-10-01T15:25+0300

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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил в четверг, что обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым ход реализации проекта атомной электростанции "Аккую". Министр принял Лихачева в Анкаре в здании министерства. "Мы оценили усилия по запуску первого энергоблока, строительство трех остальных и актуальную обстановку на "Аккую", ставшей реальностью после 70-летней мечты Турции о ядерной энергии", - написал министр в соцсетях. Байрактар вновь напомнил о намерениях Анкары построить еще две АЭС - в Синопе и Фракии, а также развивать малые модульные реакторы, чтобы к 2050 году довести мощность АЭС до 20 МВт. Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции. Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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турция, анкара, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом