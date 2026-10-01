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Закон о платформенной экономике меняет расстановку сил в спорах

Закон о платформенной экономике меняет расстановку сил в спорах - 01.10.2026, ПРАЙМ

Закон о платформенной экономике меняет расстановку сил в спорах

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, а вместе с ним — новые штрафы для площадок. Требования закона касаются только платформ,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T06:06+0300

2026-10-01T06:06+0300

2026-10-01T06:06+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, а вместе с ним — новые штрафы для площадок. Требования закона касаются только платформ, которые войдут в реестр Минэкономразвития. В предварительном списке — 12 крупнейших площадок, включая Wildberries, Ozon и Авито. Критерии — аудитория от 100 тысяч человек в сутки, а для российских площадок — еще и не менее 10 тысяч продавцов или объем сделок от 50 миллиардов рублей в год.Закон регулирует отношения между операторами, продавцами, исполнителями (в том числе самозанятыми), покупателями и владельцами ПВЗ. Бизнесу стоит проверить лимит часов для самозанятых, договоры с площадками и знать новые штрафы для операторов.Лимит 60 часов: считаем каждый месяцПлощадки обязаны ограничивать систематическую работу физлиц на одного заказчика. Критерий — более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд. Правило действует только в 15 сферах: складская логистика, торговля, строительство, общепит, образование, IT, реклама и другие. На прямые договоры вне платформы лимит не распространяется.Способ ограничения площадка выбирает сама. Превышение лимита не делает отношения трудовыми автоматически, но это сигнал для ФНС и трудовой инспекции. Если исполнитель встроен в процессы, работает по графику и подчиняется руководителю, отношения могут переквалифицировать с доначислением НДФЛ и страховых взносов.Тем, кто системно привлекает через платформы самозанятых сборщиков, репетиторов, строителей или разработчиков, стоит вести помесячный учет часов по каждому исполнителю. Считается не средняя загрузка, а каждый месяц: один месяц с загрузкой не более 60 часов прерывает серию. Норма действует с 1 октября, поэтому первые ограничения возможны не раньше апреля 2027 года.Формальное дробление объема между несколькими исполнителями риск не снимает, если, по сути, это постоянная трудовая функция. Отдельный риск — утрата исполнителем статуса самозанятого. Если заказчик заплатил лицу без статуса, он становится налоговым агентом по НДФЛ и плательщиком страховых взносов. Поэтому статус стоит проверять перед каждой выплатой.Договоры с площадками: читаем новые редакцииЗакон определяет обязательное содержание договора площадки с продавцом: исчерпывающий перечень санкций, порядок расчетов, принципы рейтинга и поисковой выдачи, порядок жалоб. Действующий договор и прежние редакции должны быть доступны продавцу не менее трех лет.Менять условия в одностороннем порядке площадка по-прежнему может, но с уведомлением. О повышении комиссии, изменении санкций, условий приемки, хранения, доставки или возврата товара — не менее чем за 45 дней. О прочих изменениях — не менее чем за 15 дней. Без этих сроков допускаются только изменения в пользу продавца или необходимые по закону.Продавцам стоит внимательно читать новые редакции оферт. Площадки будут приводить договоры в соответствие с законом, а такие правки можно вносить без 45- и 15-дневных сроков. Есть риск, что вместе с ними в договор попадут и невыгодные условия.Отдельная зона — карточки товаров. Площадка обязана проверять в них сведения о сертификатах, регистрации и маркировке и не допускать карточки без них. Карточки, размещенные до 1 октября, площадки проверят в течение 180 дней — сведения лучше обновить заранее. Сам продавец за нарушение требований к размещению предложений с 1 октября отвечает по новой статье КоАП: компании — до 70 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 200 тысяч.Штрафы для площадок: новый рычаг для бизнесаДо сих пор у продавца, которого заблокировали или которому без объяснений изменили условия, оставались суд и, если площадка доминирует на рынке, антимонопольная жалоба — долго и с непредсказуемым результатом.С 1 октября в КоАП действует статья 14.69 со штрафами для операторов. Для компаний: до 500 тысяч рублей — за неправомерное ограничение доступа к личному кабинету и за отказ рассматривать жалобы; до 400 тысяч — за нарушение требований к договору и к уведомлению об изменении условий, правил поисковой выдачи, давление на продавца за отказ от скидки; до 300 тысяч — за нарушение порядка скидок за счёт продавца и обязанностей перед исполнителями-физлицами.Это меняет расстановку сил в спорах бизнеса с площадками. Раньше продавец при блокировке кабинета или внезапном изменении комиссии был вынужден договариваться на условиях площадки — он от неё технически зависел. Теперь появляется формальный правовой рычаг: жалоба в ФАС (блокировки, изменение условий, поисковая выдача, скидки) или Роспотребнадзор (карточки товаров) с перспективой штрафа для оператора, а не разбирательство внутри платформы.Автор: Юлия Ткачева, юрист, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Solid Case

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Юлия Ткачева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/1e/873804773_125:0:1192:1067_100x100_80_0_0_3db5041c98b4f07b4f2e603bba0e7dd7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Ткачева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/1e/873804773_125:0:1192:1067_100x100_80_0_0_3db5041c98b4f07b4f2e603bba0e7dd7.jpg

мнения аналитиков, маркетплейсы, wildberries, ozon, авито