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Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом

Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом - 01.10.2026, ПРАЙМ

Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом

Шестьсот машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет порядка часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:46+0300

2026-10-01T14:46+0300

2026-10-01T14:46+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Шестьсот машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет порядка часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс". Статистика приведена на 14.00 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении. Со стороны Тамани в очереди стоят 200 машин, там время ожидания так же около часа. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, керчь, тамань, крым