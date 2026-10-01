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Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом
Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом - 01.10.2026, ПРАЙМ
Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом
Шестьсот машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет порядка часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:46+0300
2026-10-01T14:46+0300
2026-10-01T14:46+0300
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Шестьсот машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет порядка часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс".
Статистика приведена на 14.00 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди стоят 200 машин, там время ожидания так же около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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бизнес, керчь, тамань, крым
Бизнес, КЕРЧЬ, Тамань, КРЫМ
Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом
Около 600 машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Шестьсот машин скопилось перед Крымским мостом, время ожидания составляет порядка часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту на платформе "Макс".
Статистика приведена на 14.00 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди стоят 200 машин, там время ожидания так же около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.