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Маск войдет в руководство проекта Пентагона по изучению поля боя будущего
Маск войдет в руководство проекта Пентагона по изучению поля боя будущего - 01.10.2026, ПРАЙМ
Маск войдет в руководство проекта Пентагона по изучению поля боя будущего
Американский миллиардер Илон Маск войдет в число руководителей новой инициативы Пентагона под названием "Меридиан", направленной на изучение поля боя будущего,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
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пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск войдет в число руководителей новой инициативы Пентагона под названием "Меридиан", направленной на изучение поля боя будущего, заявил министр обороны Пит Хегсет. "Сегодня я объявляю о запуске проекта "Меридиан" — инициативы под руководством лучших умов Америки по изучению будущего военных действий. Под началом главного технического директора ведомства Эмиля Майкла соруководителями проекта "Меридиан" станут три выдающихся ума нашей страны: Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич", - заявил Хегсет. Хегсет объявил о запуске этой инициативы наряду с пятью другими стратегическими реформами во время выступления перед военнослужащими на базе Корпуса морской пехоты в Куантико. Лаки является основателем оборонной технологической компании Anduril Industries, а Гингрич — бывшим спикером палаты представителей конгресса США. Как отмечается в официальном заявлении Пентагона, цель проекта — проанализировать весь спектр потенциальных сфер ведения боевых действий будущего, "от подземных глубин до окололунного пространства", и определить перечень систем, необходимых для сохранения долгосрочного военного преимущества США. Хегсет поручил подготовить и представить итоговый доклад с практическими рекомендациями в течение 120 дней с момента запуска проекта. Документ будет состоять из открытой части для широкой публики и секретного приложения для руководства вооруженных сил.
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сша, пит хегсет
Маск войдет в руководство проекта Пентагона по изучению поля боя будущего
Пентагон объявил о запуске проекта "Меридиан" по изучению поля боя будущего
ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск войдет в число руководителей новой инициативы Пентагона под названием "Меридиан", направленной на изучение поля боя будущего, заявил министр обороны Пит Хегсет.
"Сегодня я объявляю о запуске проекта "Меридиан" — инициативы под руководством лучших умов Америки по изучению будущего военных действий. Под началом главного технического директора ведомства Эмиля Майкла соруководителями проекта "Меридиан" станут три выдающихся ума нашей страны: Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич", - заявил Хегсет
.
Хегсет объявил о запуске этой инициативы наряду с пятью другими стратегическими реформами во время выступления перед военнослужащими на базе Корпуса морской пехоты в Куантико.
Лаки является основателем оборонной технологической компании Anduril Industries, а Гингрич — бывшим спикером палаты представителей конгресса США.
Как отмечается в официальном заявлении Пентагона, цель проекта — проанализировать весь спектр потенциальных сфер ведения боевых действий будущего, "от подземных глубин до окололунного пространства", и определить перечень систем, необходимых для сохранения долгосрочного военного преимущества США
.
Хегсет поручил подготовить и представить итоговый доклад с практическими рекомендациями в течение 120 дней с момента запуска проекта. Документ будет состоять из открытой части для широкой публики и секретного приложения для руководства вооруженных сил.