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Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка

Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка - 01.10.2026, ПРАЙМ

Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:39+0300

2026-10-01T13:39+0300

2026-10-01T13:39+0300

россия

финансы

антон котяков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Размер материнского капитала увеличится… до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка (в 2027 году - ред.)", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

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россия, финансы, антон котяков