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Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка - 01.10.2026, ПРАЙМ
Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:39+0300
2026-10-01T13:39+0300
2026-10-01T13:39+0300
россия
финансы
антон котяков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Размер материнского капитала увеличится… до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка (в 2027 году - ред.)", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
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россия, финансы, антон котяков
РОССИЯ, Финансы, Антон Котяков
Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Размер маткапитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Размер материнского капитала увеличится… до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка (в 2027 году - ред.)", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.