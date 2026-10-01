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Китайские инвесторы могут зайти в крупнейшее месторождение меди в Сибири

Китайские инвесторы могут зайти в крупнейшее месторождение меди в Сибири - 01.10.2026, ПРАЙМ

Китайские инвесторы могут зайти в крупнейшее месторождение меди в Сибири

Китайские инвесторы могут зайти в одно из крупнейших месторождений меди в Сибири, рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:17+0300

2026-10-01T21:17+0300

2026-10-01T21:17+0300

промышленность

владимир путин

валдай

китай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китайские инвесторы могут зайти в одно из крупнейших месторождений меди в Сибири, рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы, в Сибири (месторождение – ред.)", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

китай

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промышленность, владимир путин, валдай, китай, россия