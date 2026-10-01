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Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы"

Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы"

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору РЖД Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почётный работник транспорта города Москвы", сообщила компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:14+0300

2026-10-01T18:14+0300

2026-10-01T18:22+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору РЖД Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почётный работник транспорта города Москвы", сообщила компания. "Сегодня на станции Москва-Сити мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору – председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почетный работник транспорта города Москвы", - говорится в сообщении РЖД. Звание присваивается высокопрофессиональным работникам всех видов транспорта за заслуги в организации и развитии транспортной системы, повышение качества услуг и обеспечение безопасности движения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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