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Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы"
Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы"
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору РЖД Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почётный работник транспорта города Москвы", сообщила компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:22+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору РЖД Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почётный работник транспорта города Москвы", сообщила компания. "Сегодня на станции Москва-Сити мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору – председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почетный работник транспорта города Москвы", - говорится в сообщении РЖД. Звание присваивается высокопрофессиональным работникам всех видов транспорта за заслуги в организации и развитии транспортной системы, повышение качества услуг и обеспечение безопасности движения.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин, Олег Белозеров, РЖД
Собянин вручил Белозерову награду "Почетный работник транспорта Москвы"
Собянин вручил главе РЖД Белозерову награду "Почетный работник транспорта города Москвы"
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору РЖД Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почётный работник транспорта города Москвы", сообщила компания.
"Сегодня на станции Москва-Сити мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору – председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову награду и удостоверение "Почетный работник транспорта города Москвы", - говорится в сообщении РЖД.
Звание присваивается высокопрофессиональным работникам всех видов транспорта за заслуги в организации и развитии транспортной системы, повышение качества услуг и обеспечение безопасности движения.