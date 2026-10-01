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МФО будут проверять кредитные истории заемщиков

МФО будут проверять кредитные истории заемщиков - 01.10.2026, ПРАЙМ

МФО будут проверять кредитные истории заемщиков

Российские микрофинансовые организации (МФО) теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков: если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

банки

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации (МФО) теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков: если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью выше 200% годовых, новый такой же микрокредит им выдать будет нельзя. Соответствующие изменения в законодательство, ограничивающие количество одновременно действующих дорогих займов, вступают в силу с 1 октября. На первом этапе действия этих изменений МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых. Как поясняли в ЦБ, такое ограничение исключит ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов с высокой ставкой, в результате чего его долговая нагрузка увеличивается. По данным регулятора, около трети действующих клиентов МФО по итогам первого полугодия 2026 года имели два дорогих займа и более. Чтобы выполнить новые требования, микрофинансовые организации теперь должны запрашивать информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. При этом они должны учитывать все займы, а не только выданные в МФО. Ограничение касается только новых займов, заявку на получение которых подали после 1 октября. Заключенные ранее договоры продолжают действовать. При этом если заемщик в состоянии обслуживать новые обязательства, никаких ограничений на выдачу ему новых кредитов со стоимостью ниже 200% годовых, не вводится.

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