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На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей

На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей

Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T13:04+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту. Так, в 2027 году на проект планируется выделить 8,7 миллиарда рублей, в 2028 года - 12,9 миллиарда, а в 2029 году - 13,6 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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финансы, россия, госдума