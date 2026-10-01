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На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей
На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей
Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T13:04+0300
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту. Так, в 2027 году на проект планируется выделить 8,7 миллиарда рублей, в 2028 года - 12,9 миллиарда, а в 2029 году - 13,6 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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финансы, россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Госдума
11:52 01.10.2026 (обновлено: 13:04 01.10.2026)
 
На проект "Искусственный интеллект" заложили более 35 миллиардов рублей

На проект "Искусственный интеллект" в 2027-2029 годах выделят более 35 миллиардов рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту.
Так, в 2027 году на проект планируется выделить 8,7 миллиарда рублей, в 2028 года - 12,9 миллиарда, а в 2029 году - 13,6 миллиарда рублей.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
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