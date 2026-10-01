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Почти 800 миллиардов рублей направят на развитие федеральных дорог - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Почти 800 миллиардов рублей направят на развитие федеральных дорог
Почти 800 миллиардов рублей направят на развитие федеральных дорог - 01.10.2026, ПРАЙМ
Почти 800 миллиардов рублей направят на развитие федеральных дорог
Почти 800 миллиардов рублей из бюджета РФ в 2027 году будет направлено на развитие сети федеральных дорог, следует из пояснительной записки к проекту... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:08+0300
2026-10-01T12:08+0300
бизнес
россия
автодор
госдума
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МОСКВА 1 окт - ПРАЙМ. Почти 800 миллиардов рублей из бюджета РФ в 2027 году будет направлено на развитие сети федеральных дорог, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму. В текущем году на эти цели предусмотрено 720 миллиардов рублей, в 2027 году - 799,5 миллиарда, 2028 году - 1,1 триллиона, а в 2029 году - 755,5 миллиарда рублей. В числе мероприятий, включенных в данный проект, наиболее затратным является капремонт и содержание автодорог общего пользования федерального значения. Так, в 2027 году на них выделят 514 миллиардов рублей, в 2028 году - 615 миллиардов, в 2029 - 473,3 миллиарда рублей. Кроме того, 164,87 миллиарда рублей в 2027 году пойдет на господдержу ГК "Автодор", а 120,65 миллиарда - на строительство и реконструкцию дорог федерального значения. В 2028 году "Автодор" получит 163,4 миллиарда рублей, а в 2029 - 90,94 миллиарда. В свою очередь строительство и реконструкцию федеральных трасс профинансируют в объеме 333,6 миллиарда рублей в 2028 году и 191,3 миллиарда - в 2029 году.
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бизнес, россия, автодор, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Автодор, Госдума
12:08 01.10.2026
 
Почти 800 миллиардов рублей направят на развитие федеральных дорог

Почти 800 миллиардов рублей из бюджета направят на развитие сети федеральных дорог

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МОСКВА 1 окт - ПРАЙМ. Почти 800 миллиардов рублей из бюджета РФ в 2027 году будет направлено на развитие сети федеральных дорог, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму.
В текущем году на эти цели предусмотрено 720 миллиардов рублей, в 2027 году - 799,5 миллиарда, 2028 году - 1,1 триллиона, а в 2029 году - 755,5 миллиарда рублей.
В числе мероприятий, включенных в данный проект, наиболее затратным является капремонт и содержание автодорог общего пользования федерального значения. Так, в 2027 году на них выделят 514 миллиардов рублей, в 2028 году - 615 миллиардов, в 2029 - 473,3 миллиарда рублей.
Кроме того, 164,87 миллиарда рублей в 2027 году пойдет на господдержу ГК "Автодор", а 120,65 миллиарда - на строительство и реконструкцию дорог федерального значения.
В 2028 году "Автодор" получит 163,4 миллиарда рублей, а в 2029 - 90,94 миллиарда. В свою очередь строительство и реконструкцию федеральных трасс профинансируют в объеме 333,6 миллиарда рублей в 2028 году и 191,3 миллиарда - в 2029 году.
 
БизнесРОССИЯАвтодорГосдума
 
 
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