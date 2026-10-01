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Минэкономразвития запустило сайт с реестром посреднических платформ

Минэкономразвития запустило сайт с реестром посреднических платформ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития запустило сайт с реестром посреднических платформ

Минэкономразвития России запустило сайт с реестром посреднических цифровых платформ, сообщила в четверг пресс-служба министерства. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:59+0300

2026-10-01T11:59+0300

2026-10-01T11:59+0300

финансы

технологии

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ozon

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avito

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России запустило сайт с реестром посреднических цифровых платформ, сообщила в четверг пресс-служба министерства. В России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Он распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. В законе утверждены критерии отнесения цифровой платформы к посредническим, а ответственным за ведение соответствующего реестра назначено министерство экономического развития. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что ресурс создан для информационной поддержки участников рынка и начинает свою работу одновременно со вступлением в силу закона о платформенной экономике. "На странице представлен перечень посреднических цифровых платформ из реестра с указанием их наименований и адресов. Пользователи могут ознакомиться с нормативной базой — федеральным законом о платформенной экономике, постановлениями правительства и разъяснениями Минэкономразвития, определяющими порядок формирования и ведения реестра", - прокомментировал запуск сайта первый замминистра экономического развития России Максим Колесников. Как указали в Минэкономразвития, на данный момент в реестре числится 13 верифицированных платформ: Ozon, Wildberries, Avito, "Яндекс Маркет", "Яндекс Такси", "Яндекс Еда", "Купер", "Яндекс Путешествия", "Яндекс Смена", "Яндекс Доставка", Lamoda, Delivery Club, AliExpress. В министерстве напомнили, что для включения в реестр среднесуточная аудитория интернет-площадки должна составлять не менее 100 тысяч человек в среднем за предшествующий год, а совокупная стоимость сделок с использованием платформы — не менее 50 миллиардов рублей за год. "Предполагается, что ресурс будет регулярно обновляться: реестр подлежит актуализации ежегодно до 1 июля, а в добровольном порядке в него можно включиться в любое время. Запуск лендинга обеспечивает прозрачность регулирования платформенной экономики за счет открытого доступа к правилам работы рынка", - добавили в Минэкономразвития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, россия, ozon, wildberries, avito