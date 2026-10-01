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Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета
Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета
Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:45+0300
2026-10-01T13:45+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". "В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования бюджета на 2027-2029 годы предполагается переход к полноценному 6-летнему бюджетному планированию путем синхронизации сроков формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период", - говорится в документе. Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов. В частности, в ближайшую трехлетку планируется установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов РФ на долгосрочный период, включая сроки, условия их разработки, а также состав и содержание прогнозов. Также планируется установление преемственности долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования на региональном уровне.
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россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
13:45 01.10.2026
 
Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета

Минфин планирует перейти к полноценному 6-летнему бюджетному планированию бюджета

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
"В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования бюджета на 2027-2029 годы предполагается переход к полноценному 6-летнему бюджетному планированию путем синхронизации сроков формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период", - говорится в документе.
Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов.
В частности, в ближайшую трехлетку планируется установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов РФ на долгосрочный период, включая сроки, условия их разработки, а также состав и содержание прогнозов.
Также планируется установление преемственности долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования на региональном уровне.
 
РОССИЯМинфин
 
 
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