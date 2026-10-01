https://1prime.ru/20261001/minfin--873850425.html

Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета

Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета

Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:45+0300

2026-10-01T13:45+0300

2026-10-01T13:45+0300

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему планированию бюджета, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". "В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования бюджета на 2027-2029 годы предполагается переход к полноценному 6-летнему бюджетному планированию путем синхронизации сроков формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период", - говорится в документе. Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов. В частности, в ближайшую трехлетку планируется установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов РФ на долгосрочный период, включая сроки, условия их разработки, а также состав и содержание прогнозов. Также планируется установление преемственности долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования на региональном уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин