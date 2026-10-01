https://1prime.ru/20261001/minfin-873830579.html
Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей
Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей
Минфин в следующие три года закупит драгоценных камней и металлов в Госфонд России на 51,5 миллиард рублей ежегодно, следует из проекта бюджета на 2027-2029... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:11+0300
2026-10-01T01:11+0300
2026-10-01T01:11+0300
россия
финансы
минфин
госфонд
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин в следующие три года закупит драгоценных камней и металлов в Госфонд России на 51,5 миллиард рублей ежегодно, следует из проекта бюджета на 2027-2029 года.
"Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2027 году на сумму до 51,5 миллиарда рублей", - сказано в документе.
В 2028 и 2029 годах на эти цели будет направлено также по 51,5 миллиарда рублей.
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Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей
Минфин в 2027-2029 годах закупит драгоценных камней и металлов на 51,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин в следующие три года закупит драгоценных камней и металлов в Госфонд России на 51,5 миллиард рублей ежегодно, следует из проекта бюджета на 2027-2029 года.
"Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2027 году на сумму до 51,5 миллиарда рублей", - сказано в документе.
В 2028 и 2029 годах на эти цели будет направлено также по 51,5 миллиарда рублей.