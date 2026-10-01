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Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей

Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин закупит драгоценных металлов в Госфонд на 51,5 миллиарда рублей

Минфин в следующие три года закупит драгоценных камней и металлов в Госфонд России на 51,5 миллиард рублей ежегодно, следует из проекта бюджета на 2027-2029... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин в следующие три года закупит драгоценных камней и металлов в Госфонд России на 51,5 миллиард рублей ежегодно, следует из проекта бюджета на 2027-2029 года. "Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2027 году на сумму до 51,5 миллиарда рублей", - сказано в документе. В 2028 и 2029 годах на эти цели будет направлено также по 51,5 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, минфин, госфонд