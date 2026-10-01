https://1prime.ru/20261001/minfin-873842878.html
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год
Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T12:06+0300
россия
минфин
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873842878.jpg?1790845561
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку. Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. А уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки. Согласно приведенным в проекте бюджета оценкам, это принесет казне дополнительные доходы на 75,428 миллиарда рублей в год. Коме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Это даст бюджету еще по 24,572 миллиардов рублей в год.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, минфин рф
РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год
Минфин предложил ввести НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку.
Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. А уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки.
Согласно приведенным в проекте бюджета оценкам, это принесет казне дополнительные доходы на 75,428 миллиарда рублей в год.
Коме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Это даст бюджету еще по 24,572 миллиардов рублей в год.