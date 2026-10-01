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НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год

НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ

НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год

Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:49+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку. Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. А уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки. Согласно приведенным в проекте бюджета оценкам, это принесет казне дополнительные доходы на 75,428 миллиарда рублей в год. Коме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Это даст бюджету еще по 24,572 миллиардов рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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