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НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
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НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год
Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов... | 01.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку. Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. А уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки. Согласно приведенным в проекте бюджета оценкам, это принесет казне дополнительные доходы на 75,428 миллиарда рублей в год. Коме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Это даст бюджету еще по 24,572 миллиардов рублей в год.
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россия, минфин, минфин рф
РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
11:49 01.10.2026 (обновлено: 12:06 01.10.2026)
 
НДС на зарубежные онлайн-покупки принесет 100 миллиардов рублей в год

Минфин предложил ввести НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку.
Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. А уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки.
Согласно приведенным в проекте бюджета оценкам, это принесет казне дополнительные доходы на 75,428 миллиарда рублей в год.
Коме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Это даст бюджету еще по 24,572 миллиардов рублей в год.
 
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