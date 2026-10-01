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Минфин направит до 51,5 млрд рублей в год на покупку драгоценных металлов

Минфин направит до 51,5 млрд рублей в год на покупку драгоценных металлов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин направит до 51,5 млрд рублей в год на покупку драгоценных металлов

Минфин РФ в 2027, 2028 и 2029 годах будет направлять до 51,5 миллиардов рублей в год на покупку драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T13:00+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2027, 2028 и 2029 годах будет направлять до 51,5 миллиардов рублей в год на покупку драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд России, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. "Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2027 году на сумму до 51 500 000,0 тыс. рублей, в 2028 году на сумму до 51 500 000,0 тыс. рублей и в 2029 году на сумму до 51 500 000,0 тыс. рублей", - говорится в документе. Аналогичные суммы заложены в действующем законе о бюджете на 2026-2028 годы. Также проект бюджета на 2027-2029 годы предусматривает реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней из госфонда на сумму до 0,5 миллиарда рублей ежегодно. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

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финансы, россия, минфин рф, минфин, госдума