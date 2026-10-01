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Минфин предложил банкам самим удерживать налог на доходы по вкладам

Минфин предложил банкам самим удерживать налог на доходы по вкладам - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил банкам самим удерживать налог на доходы по вкладам

Минфин России хочет, чтобы банки сами начисляли и удерживали с клиентов налог на доходы по вкладам, об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:29+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России хочет, чтобы банки сами начисляли и удерживали с клиентов налог на доходы по вкладам, об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Среди мер налоговой политики в документе упоминается "наделение кредитных организаций полномочиями налоговых агентов по НДФЛ в отношении процентов по депозитам". Сейчас банки не выступают налоговым агентами, они только передают налоговикам сведения обо всех выплаченных клиентам процентах. На основании этих сведений налоговые органы сами рассчитывают НДФЛ и выставляют налогоплательщикам всю сумму налога за предыдущий год одновременно с имущественными налогами. В случае наделения банков полномочиями налоговых агентов они смогут начислять и удерживать налог с налогоплательщиков сразу при выплате процентов, если их сумма превысит необлагаемый порог. Подоходным налогом в России облагаются начисленные проценты, а не сумма самого депозита. При этом облагается не весь процентный доход, а лишь та его часть, которая превышает необлагаемый лимит. Этот лимит рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России за год. Так, в прошлом году максимальная ключевая ставка составила 21%, поэтому предельная необлагаемая сумма процентов — 210 тысяч рублей в год. В текущем году максимальный уровень ключевой ставки весной составлял 16%, затем ЦБ ее снижал. Поэтому необлагаемая сумма дохода за текущий год пока составляет 160 тысяч рублей. В расчет при этом не берутся проценты по вкладам и остатки на счетах, ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1% годовых, а также по счетам эскроу. Доходы по депозитам сейчас облагаются по ставке 13% или 15%. Но с 2027 года Минфин предложил унифицировать прогрессивную шкалу НДФЛ для всех доходов граждан. Поэтому со следующего года к доходам по банковским вкладам будут применятся общие ставки: 13% для доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год, 15% - для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% - для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% - от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% - для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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