https://1prime.ru/20261001/minfin-873863178.html
Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА
Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА
Минфин России предложил механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на защиту от атак беспилотников: не облагать НДС безвозмездную передачу имущества... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:21+0300
2026-10-01T16:21+0300
2026-10-01T16:21+0300
россия
финансы
росгвардия
фсб
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873863178.jpg?1790860864
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России предложил механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на защиту от атак беспилотников: не облагать НДС безвозмездную передачу имущества силовым ведомствам для защиты от беспилотных атак, в частности, Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Предлагается комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных аппаратов (БПА). В части НДС предлагается не признавать объектом налогообложения: передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав на безвозмездной основе Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и МЧС России для целей защиты от БПА", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается также не облагать НДС "передачу на безвозмездной основе питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах, иных аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, в целях их защиты от применения (использования) БПА".
При этом предлагается сохранить за налогоплательщиками, осуществляющими указанные операции, право на вычет "входного" НДС, указывается в документе.
Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, росгвардия, фсб, мчс
РОССИЯ, Финансы, Росгвардия, ФСБ, МЧС
Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА
Минфин предложил не облагать НДС передачу имущества силовым ведомствам для защиты от БПЛА
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России предложил механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на защиту от атак беспилотников: не облагать НДС безвозмездную передачу имущества силовым ведомствам для защиты от беспилотных атак, в частности, Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Предлагается комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных аппаратов (БПА). В части НДС предлагается не признавать объектом налогообложения: передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав на безвозмездной основе Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и МЧС России для целей защиты от БПА", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается также не облагать НДС "передачу на безвозмездной основе питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах, иных аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, в целях их защиты от применения (использования) БПА".
При этом предлагается сохранить за налогоплательщиками, осуществляющими указанные операции, право на вычет "входного" НДС, указывается в документе.
Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.