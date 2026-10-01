https://1prime.ru/20261001/minfin-873863178.html

Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА

Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил стимулировать расходы бизнеса на защиту от БПЛА

Минфин России предложил механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на защиту от атак беспилотников: не облагать НДС безвозмездную передачу имущества... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:21+0300

2026-10-01T16:21+0300

2026-10-01T16:21+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России предложил механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на защиту от атак беспилотников: не облагать НДС безвозмездную передачу имущества силовым ведомствам для защиты от беспилотных атак, в частности, Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Предлагается комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных аппаратов (БПА). В части НДС предлагается не признавать объектом налогообложения: передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав на безвозмездной основе Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и МЧС России для целей защиты от БПА", - говорится в документе. Кроме того, предлагается также не облагать НДС "передачу на безвозмездной основе питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах, иных аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, в целях их защиты от применения (использования) БПА". При этом предлагается сохранить за налогоплательщиками, осуществляющими указанные операции, право на вычет "входного" НДС, указывается в документе. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, росгвардия, фсб, мчс