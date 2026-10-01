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Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ

Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ

Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:15+0300

2026-10-01T19:15+0300

2026-10-01T19:16+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов министерства. Ориентировочный объем привлечения средств от размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 1,2 триллиона рублей, от 10 лет - 1,25 триллиона рублей. Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре - 11, 18 и 25 числа, в декабре - 2, 9, 16 и 23 числа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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