https://1prime.ru/20261001/minfin-873873815.html
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ
Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:15+0300
2026-10-01T19:15+0300
2026-10-01T19:16+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов министерства. Ориентировочный объем привлечения средств от размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 1,2 триллиона рублей, от 10 лет - 1,25 триллиона рублей. Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре - 11, 18 и 25 числа, в декабре - 2, 9, 16 и 23 числа.
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Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ
Минфин в IV квартале планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения ОФЗ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов министерства.
Ориентировочный объем привлечения средств от размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 1,2 триллиона рублей, от 10 лет - 1,25 триллиона рублей.
Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре - 11, 18 и 25 числа, в декабре - 2, 9, 16 и 23 числа.