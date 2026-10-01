Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/minfin-873873815.html
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ
Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:15+0300
2026-10-01T19:16+0300
финансы
россия
минфин
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873873815.jpg?1790871411
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов министерства. Ориентировочный объем привлечения средств от размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 1,2 триллиона рублей, от 10 лет - 1,25 триллиона рублей. Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре - 11, 18 и 25 числа, в декабре - 2, 9, 16 и 23 числа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
19:15 01.10.2026 (обновлено: 19:16 01.10.2026)
 
Минфин планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет ОФЗ

Минфин в IV квартале планирует привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения ОФЗ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов министерства.
Ориентировочный объем привлечения средств от размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 1,2 триллиона рублей, от 10 лет - 1,25 триллиона рублей.
Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре - 11, 18 и 25 числа, в декабре - 2, 9, 16 и 23 числа.
 
ФинансыРОССИЯМинфинМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала