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США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану - 01.10.2026, ПРАЙМ
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США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану
США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану - 01.10.2026, ПРАЙМ
США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану
Минфин США включил российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану, следует из данных управления по контролю за иностранными активами | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:04+0300
2026-10-01T21:06+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин США включил российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. "Сегодня... министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network", - говорится в релизе ведомства. Минфин США назвал A7 Network "связанной с Россией теневой банковской сетью", утверждая, что Иран якобы использовал ее для обхода санкций. По данным ведомства, система якобы могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана и палестинскому движению ХАМАС. Кроме того, США распространили санкции на автомобильный и железнодорожный секторы экономики Ирана. Так, в список были добавлены крупнейшие иранские автопроизводители Iran Khodro и SAIPA, производители автомобилей Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Еще несколько компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии также были внесены в этот список. Под ограничения попали и граждане Ирана Мехнуш Хамедани и Рамин Кешвардуст, связанные с компаниями металлургического сектора. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, иран, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша, минфин
Мировая экономика, ИРАН, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США, Минфин
21:04 01.10.2026 (обновлено: 21:06 01.10.2026)
 
США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану

Минфин США внес российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин США включил российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
"Сегодня... министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network", - говорится в релизе ведомства.
Минфин США назвал A7 Network "связанной с Россией теневой банковской сетью", утверждая, что Иран якобы использовал ее для обхода санкций. По данным ведомства, система якобы могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана и палестинскому движению ХАМАС.
Кроме того, США распространили санкции на автомобильный и железнодорожный секторы экономики Ирана. Так, в список были добавлены крупнейшие иранские автопроизводители Iran Khodro и SAIPA, производители автомобилей Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана.
Еще несколько компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии также были внесены в этот список. Под ограничения попали и граждане Ирана Мехнуш Хамедани и Рамин Кешвардуст, связанные с компаниями металлургического сектора.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
 
Мировая экономикаИРАНСШАКИТАЙДональд ТрампСкотт БессентМинфин СШАМинфин
 
 
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