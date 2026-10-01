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США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану

США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану - 01.10.2026, ПРАЙМ

США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану

Минфин США включил российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану, следует из данных управления по контролю за иностранными активами | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:04+0300

2026-10-01T21:04+0300

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин США включил российскую систему международных платежей А7 в санкционный список по Ирану, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. "Сегодня... министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network", - говорится в релизе ведомства. Минфин США назвал A7 Network "связанной с Россией теневой банковской сетью", утверждая, что Иран якобы использовал ее для обхода санкций. По данным ведомства, система якобы могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана и палестинскому движению ХАМАС. Кроме того, США распространили санкции на автомобильный и железнодорожный секторы экономики Ирана. Так, в список были добавлены крупнейшие иранские автопроизводители Iran Khodro и SAIPA, производители автомобилей Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Еще несколько компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии также были внесены в этот список. Под ограничения попали и граждане Ирана Мехнуш Хамедани и Рамин Кешвардуст, связанные с компаниями металлургического сектора. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.

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мировая экономика, иран, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша, минфин