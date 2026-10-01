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Министр торговли Турции обсудил с Решетниковым развитие отношений

Министр торговли Турции обсудил с Решетниковым развитие отношений - 01.10.2026, ПРАЙМ

Министр торговли Турции обсудил с Решетниковым развитие отношений

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в четверг, что обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым развитие двусторонних отношений в торговле | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:13+0300

2026-10-01T10:13+0300

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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в четверг, что обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым развитие двусторонних отношений в торговле и туризме, а также подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Встреча состоялась на полях совещания министров торговли G20 в США. "Мы обсудили шаги, которые могут быть предприняты для развития торговых и экономических отношений между нашими странами, в первую очередь в том, что касается туризма и услуг подрядчиков. Также был затронут ряд тем встречи министров "Большой двадцатки", - написал Болат в соцсетях. По словам министра, обсуждалась также подготовка заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно ожидается 27 ноября в Стамбуле. В этот же день планируется российско-турецкий бизнес-форум.

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мировая экономика, россия, турция, сша, стамбул, максим решетников