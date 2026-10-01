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Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых
Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых
Минприроды РФ подготовило законопроект, обязывающий компании, добывающие дефицитные виды твердых полезных ископаемых, провести переоценку запасов до 1 января... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:11+0300
2026-10-01T23:11+0300
россия
минприроды
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, обязывающий компании, добывающие дефицитные виды твердых полезных ископаемых, провести переоценку запасов до 1 января 2028 года, в дальнейшем - не реже одного раза в 5 лет, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. "Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых, обязаны провести переоценку запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых, перечень которых установлен правительством Российской Федерации... не позднее 1 января 2028 года", - сказано в проекте. "Осуществление оценки и (или) переоценки запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых… не реже одного раза в 5 лет", - добавляется в документе. Отмечается, что мера будет распространяться на перечень дефицитных видов сырья, который определяется распоряжением кабмина от 2024 года. Согласно документу, в него входят уран, хром, титан, марганец, молибден, бокситы, вольфрам, а также редкие и редкоземельные металлы: литий, бериллий, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, рений, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Согласно пояснительной записке к законопроекту, невыполнение требования о переоценке может привести к досрочному прекращению права пользования недрами. "Своевременное обновление информации о запасах дефицитных видов твердых полезных ископаемых позволит наиболее достоверно оценивать ресурсный потенциал государства, принимать долгосрочные управленческие решения в отношении такого сырья, а также планировать налоговые доходы бюджета", - уточняется там же. Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, указывается в записке. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
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россия, минприроды
РОССИЯ, Минприроды
23:11 01.10.2026
 
Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых

Минприроды подготовило проект о переоценке запасов дефицитных видов полезных ископаемых

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, обязывающий компании, добывающие дефицитные виды твердых полезных ископаемых, провести переоценку запасов до 1 января 2028 года, в дальнейшем - не реже одного раза в 5 лет, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых, обязаны провести переоценку запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых, перечень которых установлен правительством Российской Федерации... не позднее 1 января 2028 года", - сказано в проекте.
"Осуществление оценки и (или) переоценки запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых… не реже одного раза в 5 лет", - добавляется в документе.
Отмечается, что мера будет распространяться на перечень дефицитных видов сырья, который определяется распоряжением кабмина от 2024 года. Согласно документу, в него входят уран, хром, титан, марганец, молибден, бокситы, вольфрам, а также редкие и редкоземельные металлы: литий, бериллий, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, рений, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, невыполнение требования о переоценке может привести к досрочному прекращению права пользования недрами.
"Своевременное обновление информации о запасах дефицитных видов твердых полезных ископаемых позволит наиболее достоверно оценивать ресурсный потенциал государства, принимать долгосрочные управленческие решения в отношении такого сырья, а также планировать налоговые доходы бюджета", - уточняется там же.
Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, указывается в записке.
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
 
РОССИЯМинприроды
 
 
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