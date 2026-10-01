https://1prime.ru/20261001/minprirody-873884684.html

Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых

Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минприроды подготовило проект о переоценке запасов полезных ископаемых

Минприроды РФ подготовило законопроект, обязывающий компании, добывающие дефицитные виды твердых полезных ископаемых, провести переоценку запасов до 1 января... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T23:11+0300

2026-10-01T23:11+0300

2026-10-01T23:11+0300

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минприроды

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, обязывающий компании, добывающие дефицитные виды твердых полезных ископаемых, провести переоценку запасов до 1 января 2028 года, в дальнейшем - не реже одного раза в 5 лет, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. "Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых, обязаны провести переоценку запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых, перечень которых установлен правительством Российской Федерации... не позднее 1 января 2028 года", - сказано в проекте. "Осуществление оценки и (или) переоценки запасов дефицитных видов твердых полезных ископаемых… не реже одного раза в 5 лет", - добавляется в документе. Отмечается, что мера будет распространяться на перечень дефицитных видов сырья, который определяется распоряжением кабмина от 2024 года. Согласно документу, в него входят уран, хром, титан, марганец, молибден, бокситы, вольфрам, а также редкие и редкоземельные металлы: литий, бериллий, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, рений, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Согласно пояснительной записке к законопроекту, невыполнение требования о переоценке может привести к досрочному прекращению права пользования недрами. "Своевременное обновление информации о запасах дефицитных видов твердых полезных ископаемых позволит наиболее достоверно оценивать ресурсный потенциал государства, принимать долгосрочные управленческие решения в отношении такого сырья, а также планировать налоговые доходы бюджета", - уточняется там же. Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, указывается в записке. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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