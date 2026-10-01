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Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию

Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию - 01.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию

Химические волокна, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также бытовые приборы стали главными драйверами роста российского экспорта в Белоруссию по... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:24+0300

россия

белоруссия

антон алиханов

минпромторг

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Химические волокна, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также бытовые приборы стали главными драйверами роста российского экспорта в Белоруссию по итогам января-июля текущего года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Иннопрома. Беларусь". "Среди драйверов роста российского экспорта за 7 месяцев можно выделить несколько ключевых категорий: химические волокна – рост 65%; железнодорожные локомотивы и подвижной состав - 45%; бытовые приборы - 37%; компьютеры и периферия - 36%; моющие и чистящие средства - 30%", - сказал министр. Алиханов отметил, что Белоруссия со своей стороны наращивает в Россию поставки коммуникационного оборудования, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, осветительного оборудования, парфюмерии и косметики, а также кожи и изделий из нее.

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россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг