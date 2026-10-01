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Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию
Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию - 01.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию
Химические волокна, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также бытовые приборы стали главными драйверами роста российского экспорта в Белоруссию по... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:18+0300
2026-10-01T14:24+0300
россия
белоруссия
антон алиханов
минпромторг
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Химические волокна, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также бытовые приборы стали главными драйверами роста российского экспорта в Белоруссию по итогам января-июля текущего года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Иннопрома. Беларусь". "Среди драйверов роста российского экспорта за 7 месяцев можно выделить несколько ключевых категорий: химические волокна – рост 65%; железнодорожные локомотивы и подвижной состав - 45%; бытовые приборы - 37%; компьютеры и периферия - 36%; моющие и чистящие средства - 30%", - сказал министр. Алиханов отметил, что Белоруссия со своей стороны наращивает в Россию поставки коммуникационного оборудования, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, осветительного оборудования, парфюмерии и косметики, а также кожи и изделий из нее.
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россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:18 01.10.2026 (обновлено: 14:24 01.10.2026)
 
Алиханов назвал драйверы роста российского экспорта в Белоруссию

Глава Минпромторга Алиханов назвал основные драйверы роста экспорта России в Белоруссию

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Химические волокна, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также бытовые приборы стали главными драйверами роста российского экспорта в Белоруссию по итогам января-июля текущего года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Иннопрома. Беларусь".
"Среди драйверов роста российского экспорта за 7 месяцев можно выделить несколько ключевых категорий: химические волокна – рост 65%; железнодорожные локомотивы и подвижной состав - 45%; бытовые приборы - 37%; компьютеры и периферия - 36%; моющие и чистящие средства - 30%", - сказал министр.
Алиханов отметил, что Белоруссия со своей стороны наращивает в Россию поставки коммуникационного оборудования, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, осветительного оборудования, парфюмерии и косметики, а также кожи и изделий из нее.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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