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Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией

Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией

Электронное машиностроение и фармацевтика являются перспективными направлениями для расширения промышленного сотрудничества России и Белоруссии, рассказал... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:30+0300

бизнес

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антон алиханов

минпромторг

"герофарм"

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Электронное машиностроение и фармацевтика являются перспективными направлениями для расширения промышленного сотрудничества России и Белоруссии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "В дополнение к авиационной и автомобильной промышленности перспективным направлением для дальнейшего расширения сотрудничества России и Беларуси является электронное машиностроение… Еще есть направление фармацевтической промышленности. В Республике Беларусь действует представительство компании ООО "Герофарм", зарегистрированы и поставляются в течение 15 лет оригинальные лекарственные препараты", - сказал министр. Кроме того, компания активно реализует проекты по локализации производства инсулинов в республике, добавил Алиханов. Россия и Белоруссия сотрудничают и в области разработки и внедрения новых стандартов - в этом году был создан комитет по стандартизации и качеству Союзного государства, к настоящему времени утверждено уже шесть программ стандартизации в следующих областях: детское питание, энергосбережение, электробусы, грузовые автомобили, станкостроение, СВЧ и микроэлектроника, отметил министр. "В рамках них совокупно планируется разработать более 250 стандартов, которые внесут свой вклад в формирование единого безбарьерного рынка", - заключил Алиханов.

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бизнес, промышленность, россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг, "герофарм"