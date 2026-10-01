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Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией
Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией
Электронное машиностроение и фармацевтика являются перспективными направлениями для расширения промышленного сотрудничества России и Белоруссии, рассказал... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:18+0300
2026-10-01T14:30+0300
бизнес
промышленность
россия
белоруссия
антон алиханов
минпромторг
"герофарм"
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Электронное машиностроение и фармацевтика являются перспективными направлениями для расширения промышленного сотрудничества России и Белоруссии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "В дополнение к авиационной и автомобильной промышленности перспективным направлением для дальнейшего расширения сотрудничества России и Беларуси является электронное машиностроение… Еще есть направление фармацевтической промышленности. В Республике Беларусь действует представительство компании ООО "Герофарм", зарегистрированы и поставляются в течение 15 лет оригинальные лекарственные препараты", - сказал министр. Кроме того, компания активно реализует проекты по локализации производства инсулинов в республике, добавил Алиханов. Россия и Белоруссия сотрудничают и в области разработки и внедрения новых стандартов - в этом году был создан комитет по стандартизации и качеству Союзного государства, к настоящему времени утверждено уже шесть программ стандартизации в следующих областях: детское питание, энергосбережение, электробусы, грузовые автомобили, станкостроение, СВЧ и микроэлектроника, отметил министр. "В рамках них совокупно планируется разработать более 250 стандартов, которые внесут свой вклад в формирование единого безбарьерного рынка", - заключил Алиханов.
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бизнес, промышленность, россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг, "герофарм"
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, "Герофарм"
14:18 01.10.2026 (обновлено: 14:30 01.10.2026)
 
Алиханов назвал перспективные направлениях сотрудничества с Белоруссией

Алиханов рассказал о перспективных направлениях сотрудничества России и Белоруссии

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Электронное машиностроение и фармацевтика являются перспективными направлениями для расширения промышленного сотрудничества России и Белоруссии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"В дополнение к авиационной и автомобильной промышленности перспективным направлением для дальнейшего расширения сотрудничества России и Беларуси является электронное машиностроение… Еще есть направление фармацевтической промышленности. В Республике Беларусь действует представительство компании ООО "Герофарм", зарегистрированы и поставляются в течение 15 лет оригинальные лекарственные препараты", - сказал министр.
Кроме того, компания активно реализует проекты по локализации производства инсулинов в республике, добавил Алиханов.
Россия и Белоруссия сотрудничают и в области разработки и внедрения новых стандартов - в этом году был создан комитет по стандартизации и качеству Союзного государства, к настоящему времени утверждено уже шесть программ стандартизации в следующих областях: детское питание, энергосбережение, электробусы, грузовые автомобили, станкостроение, СВЧ и микроэлектроника, отметил министр.
"В рамках них совокупно планируется разработать более 250 стандартов, которые внесут свой вклад в формирование единого безбарьерного рынка", - заключил Алиханов.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановМинпромторг"Герофарм"
 
 
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