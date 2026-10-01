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Белоруссия готов участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане
Белоруссия готов участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане - 01.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия готов участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане
Белоруссия готова содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, сообщила... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:55+0300
2026-10-01T19:55+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия готова содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, сообщила пресс-служба белорусского МИД. По ее данным, в четверг в Минске министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков встретился с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. Встреча состоялась в рамках визита афганской делегации для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь". "Белорусская сторона подтвердила готовность содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, укрепление продовольственной безопасности и развитие сферы здравоохранения", - говорится в сообщении. Собеседники отметили наличие значительного потенциала для расширения торгово-экономического взаимодействия. Азизи подчеркнул, что в Афганистане высоко ценят качественную белорусскую технику, включая грузовую и сельскохозяйственную. "Стороны наметили конкретные совместные шаги по развитию сотрудничества, включая проведение бизнес-мероприятий в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
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мировая экономика, афганистан, белоруссия, минск, мид
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МИД
Белоруссия готов участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане
МИД Белоруссии: Минск готов содействовать социально-экономическому развитию Афганистана
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия готова содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
По ее данным, в четверг в Минске министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков встретился с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. Встреча состоялась в рамках визита афганской делегации для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь".
"Белорусская сторона подтвердила готовность содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, укрепление продовольственной безопасности и развитие сферы здравоохранения", - говорится в сообщении.
Собеседники отметили наличие значительного потенциала для расширения торгово-экономического взаимодействия. Азизи подчеркнул, что в Афганистане высоко ценят качественную белорусскую технику, включая грузовую и сельскохозяйственную.
"Стороны наметили конкретные совместные шаги по развитию сотрудничества, включая проведение бизнес-мероприятий в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.