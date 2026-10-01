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Минтранс вынесет на общественное обсуждение законопроект об овербукинге

Минтранс вынесет на общественное обсуждение законопроект об овербукинге - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс вынесет на общественное обсуждение законопроект об овербукинге

Минтранс России вынесет на общественное обсуждение законопроект об овербукинге только после доскональной проработки всех нюансов этого механизма, сообщили РИА... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:28+0300

2026-10-01T00:28+0300

2026-10-01T00:28+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минтранс России вынесет на общественное обсуждение законопроект об овербукинге только после доскональной проработки всех нюансов этого механизма, сообщили РИА Новости в министерстве. Овербукинг – это продажа на самолет большего числа билетов, чем в нем имеется мест. В российском законодательстве это прямо не запрещено, но и никак не регламентируется. Министр транспорта Андрей Никитин говорил в интервью РИА Новости в августе о планах узаконить овербукинг на авиарейсах для защиты прав пассажиров. "На площадке Минтранса продолжается экспертное обсуждение законопроекта. Главным и безусловным приоритетом министерства является защита интересов пассажиров. Необходимо досконально проработать все нюансы этого механизма. Только после этого вопрос об овербукинге будет вынесен на общественное обсуждение", - сообщили в Минтрансе. Никитин в интервью РИА Новости отмечал, что Минтранс будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли, а разрешить овербукинг предлагается только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. Также он говорил, что необходимо закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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