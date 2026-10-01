https://1prime.ru/20261001/mintrans-873863335.html
Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго"
Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго"
Министерство транспорта РФ, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго", участниками могут стать... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:27+0300
2026-10-01T16:27+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго", участниками могут стать студенты вузов и колледжей, сообщил Минтранс РФ.
"Министерство транспорта Российской Федерации, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт Всероссийского конкурса на разработку ливреи для учебно-тренировочного самолета "Танго". Регистрация участников открыта до 31 октября", - говорится в сообщении.
"К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций", - добавляется там.
Участники конкурса будут участвовать в двух номинациях. В первой выберут дизайн-проект для серийного применения, а во второй - авторскую художественную концепцию. Для работы над проектом конкурсантам будут предоставлены проекционные чертежи самолета, требования к использованию фирменного стиля и обязательной маркировке воздушного судна, а также другие исходные материалы.
Итоги конкурса будут подведены на II Международном транспортно-логистическом форуме в 2027 году, отметили в Минтрансе.
"Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.
Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.
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бизнес, россия, s7
Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго"
Минтранс объявил конкурс на разработку ливреи самолета "Танго"
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго", участниками могут стать студенты вузов и колледжей, сообщил Минтранс РФ.
"Министерство транспорта Российской Федерации, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт Всероссийского конкурса на разработку ливреи для учебно-тренировочного самолета "Танго". Регистрация участников открыта до 31 октября", - говорится в сообщении.
"К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций", - добавляется там.
Участники конкурса будут участвовать в двух номинациях. В первой выберут дизайн-проект для серийного применения, а во второй - авторскую художественную концепцию. Для работы над проектом конкурсантам будут предоставлены проекционные чертежи самолета, требования к использованию фирменного стиля и обязательной маркировке воздушного судна, а также другие исходные материалы.
Итоги конкурса будут подведены на II Международном транспортно-логистическом форуме в 2027 году, отметили в Минтрансе.
"Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.
Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.