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Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго"

Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс объявил старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго"

Министерство транспорта РФ, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго", участниками могут стать... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:27+0300

2026-10-01T16:27+0300

2026-10-01T16:27+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт конкурса на разработку ливреи самолета "Танго", участниками могут стать студенты вузов и колледжей, сообщил Минтранс РФ. "Министерство транспорта Российской Федерации, Российский университет транспорта и S7 Group объявили старт Всероссийского конкурса на разработку ливреи для учебно-тренировочного самолета "Танго". Регистрация участников открыта до 31 октября", - говорится в сообщении. "К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций", - добавляется там. Участники конкурса будут участвовать в двух номинациях. В первой выберут дизайн-проект для серийного применения, а во второй - авторскую художественную концепцию. Для работы над проектом конкурсантам будут предоставлены проекционные чертежи самолета, требования к использованию фирменного стиля и обязательной маркировке воздушного судна, а также другие исходные материалы. Итоги конкурса будут подведены на II Международном транспортно-логистическом форуме в 2027 году, отметили в Минтрансе. "Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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