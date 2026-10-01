https://1prime.ru/20261001/mishustin-873846294.html
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:36+0300
2026-10-01T12:36+0300
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россия
минск
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, глава правительства РФ посетит международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ожидается, что на заседании союзного Совмина стороны рассмотрят развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. В рамках межправсовета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
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россия, минск
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом
Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, глава правительства РФ посетит международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
Ожидается, что на заседании союзного Совмина стороны рассмотрят развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
В рамках межправсовета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.