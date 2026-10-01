https://1prime.ru/20261001/mishustin-873846294.html

Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:36+0300

2026-10-01T12:36+0300

2026-10-01T13:25+0300

россия

минск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873846294.jpg?1790850354

МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом, где примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, глава правительства РФ посетит международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ожидается, что на заседании союзного Совмина стороны рассмотрят развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. В рамках межправсовета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минск