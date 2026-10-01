https://1prime.ru/20261001/mishustin-873855028.html

Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства

Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства в Минске, передает в четверг корреспондент РИА Новости. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:58+0300

минск

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873855028.jpg?1790855911

МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства в Минске, передает в четверг корреспондент РИА Новости.В состав российской делегации, в том числе, вошли вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин.Ранее в кабмине РФ сообщили, что в ходе заседания планируется обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.Кроме того, в Минске стороны намерены обсудить положения Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы и Стратегии молодежной политики на период до 2036 года.Всего проведено 55 заседаний совмина, предыдущее состоялось 2 февраля в Москве.

минск

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минск, москва