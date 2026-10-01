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Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства
Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства в Минске, передает в четверг корреспондент РИА Новости. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:30+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства в Минске, передает в четверг корреспондент РИА Новости.В состав российской делегации, в том числе, вошли вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин.Ранее в кабмине РФ сообщили, что в ходе заседания планируется обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.Кроме того, в Минске стороны намерены обсудить положения Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы и Стратегии молодежной политики на период до 2036 года.Всего проведено 55 заседаний совмина, предыдущее состоялось 2 февраля в Москве.
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минск, москва
Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства
Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства в Минске
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства в Минске, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
В состав российской делегации, в том числе, вошли вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин.
Ранее в кабмине РФ сообщили, что в ходе заседания планируется обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
Кроме того, в Минске стороны намерены обсудить положения Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы и Стратегии молодежной политики на период до 2036 года.
Всего проведено 55 заседаний совмина, предыдущее состоялось 2 февраля в Москве.