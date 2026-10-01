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Статус "товар Союзного государства" станет знаком качества, заявил Мишустин

Статус "товар Союзного государства" станет знаком качества, заявил Мишустин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Статус "товар Союзного государства" станет знаком качества, заявил Мишустин

Статус "товар Союзного государства" станет общепризнанным знаком качества, в том числе на внешних рынках, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:33+0300

2026-10-01T14:33+0300

2026-10-01T14:33+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Статус "товар Союзного государства" станет общепризнанным знаком качества, в том числе на внешних рынках, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров Союзного государства - такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять. "Рассчитываем, что статус "товар Союзного государства", который теперь присваивается совместно выпущенной продукции, станет общепризнанным знаком качества. В том числе на внешних рынках", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. Он также выразил надежду, что предприятия России и Белоруссии расширят кооперацию на перспективных направлениях, включая авиа- и судостроение, исследования космоса, использование "мирного" атома и микроэлектронику. "Разумеется, наше взаимодействие не ограничивается лишь этими сферами. По поручению глав государств подготовлен комплекс мер по углублению интеграции – на ближайшие три года. В приоритете – укрепление единого экономического пространства, координация промышленной и аграрной политики, цифровое развитие", - продолжил Мишустин. Он также добавил, что продолжится работа над решением поставленных президентами двух стран задач в финансовом, энергетическом секторе, в области здравоохранения, культуры, образования и других.

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россия, белоруссия, михаил мишустин, алексей оверчук, совет министров