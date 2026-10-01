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Россия и Белоруссия подпишут меморандум по ВСМ "Москва-Минск"

Россия и Белоруссия подпишут меморандум по ВСМ "Москва-Минск" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия подпишут меморандум по ВСМ "Москва-Минск"

Министерства транспорта России и Белоруссии подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Минск",... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:04+0300

2026-10-01T15:04+0300

2026-10-01T15:07+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министерства транспорта России и Белоруссии подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Минск", сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом. "Так же, как и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Минск". Министерства транспорта сейчас России и Белоруссии подписывают Меморандум о сотрудничестве по этому проекту", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с семи до трех часов. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что многие по достоинству оценят такую возможность.

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бизнес, россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, совет министров