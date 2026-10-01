https://1prime.ru/20261001/mishustin-873872105.html

Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов

Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов

Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T18:53+0300

технологии

россия

михаил мишустин

иннопром

снг

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, осматривая экспозицию "Иннопрома" вместе с коллегами по СНГ и ЕАЭС. "За пять лет на сегодняшний день уже 16 есть компаний, которые в России полностью из российских технологий, с программным обеспечением, системами управления соответствующими и компонентами микроэлектроники создают манипуляторы", - отметил премьер успехи российского нацпроекта "Производство средств производства". Мишустин добавил, что пять лет назад не было ни одной компании, способной создать полностью отечественных роботов. Как подчеркнул глава российского кабмина, российские решения качественные и недорогие. "Это традиционная отрасль. Мы ее восстанавливаем - как и станкоинструментальные (компетенции - ред.)", - заключил Мишустин.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин, иннопром, снг