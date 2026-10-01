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Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов
Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов
Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:53+0300
2026-10-01T18:53+0300
технологии
россия
михаил мишустин
иннопром
снг
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, осматривая экспозицию "Иннопрома" вместе с коллегами по СНГ и ЕАЭС. "За пять лет на сегодняшний день уже 16 есть компаний, которые в России полностью из российских технологий, с программным обеспечением, системами управления соответствующими и компонентами микроэлектроники создают манипуляторы", - отметил премьер успехи российского нацпроекта "Производство средств производства". Мишустин добавил, что пять лет назад не было ни одной компании, способной создать полностью отечественных роботов. Как подчеркнул глава российского кабмина, российские решения качественные и недорогие. "Это традиционная отрасль. Мы ее восстанавливаем - как и станкоинструментальные (компетенции - ред.)", - заключил Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин, иннопром, снг
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Иннопром, СНГ
18:53 01.10.2026
 
Мишустин рассказал о создании в России полностью отечественных роботов

Мишустин: 16 компаний создают полностью отечественных роботов из российских компонентов

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, осматривая экспозицию "Иннопрома" вместе с коллегами по СНГ и ЕАЭС.
"За пять лет на сегодняшний день уже 16 есть компаний, которые в России полностью из российских технологий, с программным обеспечением, системами управления соответствующими и компонентами микроэлектроники создают манипуляторы", - отметил премьер успехи российского нацпроекта "Производство средств производства".
Мишустин добавил, что пять лет назад не было ни одной компании, способной создать полностью отечественных роботов.
Как подчеркнул глава российского кабмина, российские решения качественные и недорогие. "Это традиционная отрасль. Мы ее восстанавливаем - как и станкоинструментальные (компетенции - ред.)", - заключил Мишустин.
 
ТехнологииРОССИЯМихаил МишустинИннопромСНГ
 
 
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