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Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции

Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции

Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:00+0300

2026-10-01T19:00+0300

2026-10-01T19:07+0300

россия

михаил мишустин

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. "Союзное государство, Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов. В том числе – в области промышленного сотрудничества, взаимовыгодного обмена технологиями", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь". Он подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и претворять в жизнь новые идеи. "Убежден, что "Иннопром. Беларусь" придаст этому важный дополнительный импульс", - заключил глава правительства России.

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россия, михаил мишустин