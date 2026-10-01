https://1prime.ru/20261001/mishustin-873873000.html
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции
Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:00+0300
2026-10-01T19:00+0300
2026-10-01T19:07+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873873000.jpg?1790870837
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. "Союзное государство, Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов. В том числе – в области промышленного сотрудничества, взаимовыгодного обмена технологиями", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь". Он подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и претворять в жизнь новые идеи. "Убежден, что "Иннопром. Беларусь" придаст этому важный дополнительный импульс", - заключил глава правительства России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами выстраивания интеграционных процессов
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Союзное государство, Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов. В том числе – в области промышленного сотрудничества, взаимовыгодного обмена технологиями", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь".
Он подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и претворять в жизнь новые идеи.
"Убежден, что "Иннопром. Беларусь" придаст этому важный дополнительный импульс", - заключил глава правительства России.