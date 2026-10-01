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Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции
Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:00+0300
2026-10-01T19:07+0300
россия
михаил мишустин
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. "Союзное государство, Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов. В том числе – в области промышленного сотрудничества, взаимовыгодного обмена технологиями", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь". Он подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и претворять в жизнь новые идеи. "Убежден, что "Иннопром. Беларусь" придаст этому важный дополнительный импульс", - заключил глава правительства России.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
19:00 01.10.2026 (обновлено: 19:07 01.10.2026)
 
Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами интеграции

Мишустин назвал Союзное государство и ЕАЭС образцами выстраивания интеграционных процессов

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Союзное государство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются образцами выстраивания интеграционных процессов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Союзное государство, Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов. В том числе – в области промышленного сотрудничества, взаимовыгодного обмена технологиями", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь".
Он подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и претворять в жизнь новые идеи.
"Убежден, что "Иннопром. Беларусь" придаст этому важный дополнительный импульс", - заключил глава правительства России.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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