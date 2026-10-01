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Мишустин представил каталог российских высокотехнологичных станков - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин представил каталог российских высокотехнологичных станков
Мишустин представил каталог российских высокотехнологичных станков - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин представил каталог российских высокотехнологичных станков
Председатель правительства России Михаил Мишустин представил коллегам по СНГ и ЕАЭС каталог из сотни российских высокотехнологичных станков, а первый его... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:03+0300
2026-10-01T19:08+0300
россия
промышленность
узбекистан
михаил мишустин
снг
иннопром
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин представил коллегам по СНГ и ЕАЭС каталог из сотни российских высокотехнологичных станков, а первый его экземпляр подарил наиболее заинтересовавшемуся российской продукцией премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову. На выставке "Иннопром" Мишустин подчеркнул, что Россия буквально с нуля восстановила собственную робототехнику и добилась успехов в том числе в станкоинструментостроении. "Еще покажу вам каталог станков российских. Их уже под сто станков - шлифовальные, и ферезерные, и лазерные", - сказал Мишустин. Арипов решил уточнить, какие именно производители выпускают российские станки. "Тебе компании назвать?" - с улыбкой спросил Мишустин и перечислил сразу несколько. Российский премьер выразил надежду на то, что национальные производители займутся успешной кооперацией. Первый экземпляр каталога станков Мишустин вручил Арипову. "Первый экземпляр твой - раз попросил первый", - сказал Мишустин, протянув увесистый том Арипову.
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россия, промышленность, узбекистан, михаил мишустин, снг, иннопром
РОССИЯ, Промышленность, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мишустин, СНГ, Иннопром
19:03 01.10.2026 (обновлено: 19:08 01.10.2026)
 
Мишустин представил каталог российских высокотехнологичных станков

Мишустин представил коллегам по СНГ и ЕАЭС каталог российских высокотехнологичных станков

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин представил коллегам по СНГ и ЕАЭС каталог из сотни российских высокотехнологичных станков, а первый его экземпляр подарил наиболее заинтересовавшемуся российской продукцией премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову.
На выставке "Иннопром" Мишустин подчеркнул, что Россия буквально с нуля восстановила собственную робототехнику и добилась успехов в том числе в станкоинструментостроении.
"Еще покажу вам каталог станков российских. Их уже под сто станков - шлифовальные, и ферезерные, и лазерные", - сказал Мишустин.
Арипов решил уточнить, какие именно производители выпускают российские станки.
"Тебе компании назвать?" - с улыбкой спросил Мишустин и перечислил сразу несколько.
Российский премьер выразил надежду на то, что национальные производители займутся успешной кооперацией.
Первый экземпляр каталога станков Мишустин вручил Арипову.
"Первый экземпляр твой - раз попросил первый", - сказал Мишустин, протянув увесистый том Арипову.
 
РОССИЯПромышленностьУЗБЕКИСТАНМихаил МишустинСНГИннопром
 
 
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