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Мишустин отметил важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин отметил важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС
Мишустин отметил важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС
Механизм поддержки промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является хорошим стимулом для укрепления сотрудничества между... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:06+0300
2026-10-01T19:15+0300
россия
мировая экономика
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Механизм поддержки промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является хорошим стимулом для укрепления сотрудничества между компаниями стран объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Очень важно продолжить укреплять сотрудничество компаний государств Евразийского экономического союза. Очень хорошим стимулом для этого стал запуск наднационального механизма поддержки промышленной кооперации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь". Глава российского правительства отметил, что сформирован портфель из 23 проектов; из них восемь - одобрены и реализуются с участием предприятий всех стран "пятерки". В том числе в таких сферах как железнодорожное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение. "Проекты охватывают еще целый ряд областей. И, что важно, необходимое финансирование для их поддержки уже предусмотрено в бюджете нашего Евразийского экономического союза", - подчеркнул Мишустин. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
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россия, мировая экономика, минск, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, МИНСК, Михаил Мишустин
19:06 01.10.2026 (обновлено: 19:15 01.10.2026)
 
Мишустин отметил важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС

Мишустин назвал поддержку промышленной кооперации в ЕАЭС хорошим стимулом к сотрудничеству

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Механизм поддержки промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является хорошим стимулом для укрепления сотрудничества между компаниями стран объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очень важно продолжить укреплять сотрудничество компаний государств Евразийского экономического союза. Очень хорошим стимулом для этого стал запуск наднационального механизма поддержки промышленной кооперации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром. Беларусь".
Глава российского правительства отметил, что сформирован портфель из 23 проектов; из них восемь - одобрены и реализуются с участием предприятий всех стран "пятерки". В том числе в таких сферах как железнодорожное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение.
"Проекты охватывают еще целый ряд областей. И, что важно, необходимое финансирование для их поддержки уже предусмотрено в бюджете нашего Евразийского экономического союза", - подчеркнул Мишустин.
Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
 
РОССИЯМировая экономикаМИНСКМихаил Мишустин
 
 
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