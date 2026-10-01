https://1prime.ru/20261001/mishustin-873874576.html

Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА

Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА

Безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:27+0300

2026-10-01T19:27+0300

2026-10-01T19:27+0300

россия

общество

михаил мишустин

росавиация

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Самое главное в любой сертификации - это безопасность. Поэтому ускорение - это неправильно, безопасность должна быть обеспечена", - сказал Мишустин, отвечая на просьбу ускорить сертификацию первого российско-белорусского беспилотного вертолета. "Главе Росавиации дам поручение с вами связаться", - добавил Мишустин.

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россия, общество , михаил мишустин, росавиация