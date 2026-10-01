https://1prime.ru/20261001/mishustin-873874576.html
Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА
Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА
Безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:27+0300
2026-10-01T19:27+0300
2026-10-01T19:27+0300
россия
общество
михаил мишустин
росавиация
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Самое главное в любой сертификации - это безопасность. Поэтому ускорение - это неправильно, безопасность должна быть обеспечена", - сказал Мишустин, отвечая на просьбу ускорить сертификацию первого российско-белорусского беспилотного вертолета.
"Главе Росавиации дам поручение с вами связаться", - добавил Мишустин.
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россия, общество , михаил мишустин, росавиация
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Росавиация
Мишустин призвал обеспечить безопасность при сертификации БПЛА
Мишустин: безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Безопасность должна быть в приоритете при принятии решения о сертификации БПЛА, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Самое главное в любой сертификации - это безопасность. Поэтому ускорение - это неправильно, безопасность должна быть обеспечена", - сказал Мишустин, отвечая на просьбу ускорить сертификацию первого российско-белорусского беспилотного вертолета.
"Главе Росавиации дам поручение с вами связаться", - добавил Мишустин.