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На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей
На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей
Объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:55+0300
2026-10-01T11:55+0300
технологии
финансы
владимир путин
антон алиханов
госдума
минпромторг
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) особенно важны с учетом дефицита кадров в ряде отраслей экономики РФ. В конце августа текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации.
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технологии, финансы, владимир путин, антон алиханов, госдума, минпромторг
Технологии, Финансы, Владимир Путин, Антон Алиханов, Госдума, Минпромторг
11:55 01.10.2026
 
На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей

Минпромторг: субсидии на роботизацию производств в 2027 году составят 900 миллионов рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) особенно важны с учетом дефицита кадров в ряде отраслей экономики РФ.
В конце августа текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации.
 
ТехнологииФинансыВладимир ПутинАнтон АлихановГосдумаМинпромторг
 
 
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