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На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей

На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На возмещение затрат по роботизации в 2027 году выделят 900 млн рублей

Объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

технологии

финансы

владимир путин

антон алиханов

госдума

минпромторг

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) особенно важны с учетом дефицита кадров в ряде отраслей экономики РФ. В конце августа текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации.

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технологии, финансы, владимир путин, антон алиханов, госдума, минпромторг