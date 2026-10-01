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На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей

На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей

Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T12:43+0300

россия

владимир путин

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минпромторг

росатом

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. На строительство пятого атомного ледокола в 2028 году предусмотрено 8,413 миллиарда рублей. В свою очередь для реализации проекта шестого ледокола на 2028 год запланировано 1,691 миллиарда рублей, а на 2029 год - 16,829 миллиарда рублей. При этом, согласно проекту постановления правительства России, разработанного Минтрансом, достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" планируется профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза. В начале июня текущего года президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий. Глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов. По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

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россия, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, росатом, балтийский завод