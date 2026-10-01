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На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей
Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
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россия
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минпромторг
росатом
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. На строительство пятого атомного ледокола в 2028 году предусмотрено 8,413 миллиарда рублей. В свою очередь для реализации проекта шестого ледокола на 2028 год запланировано 1,691 миллиарда рублей, а на 2029 год - 16,829 миллиарда рублей. При этом, согласно проекту постановления правительства России, разработанного Минтрансом, достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" планируется профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза. В начале июня текущего года президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий. Глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов. По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
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россия, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг, Росатом, Балтийский завод
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей
Бюджет на 2027 год направит 4,5 миллиарда рублей на строительство атомных ледоколов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
На строительство пятого атомного ледокола в 2028 году предусмотрено 8,413 миллиарда рублей. В свою очередь для реализации проекта шестого ледокола на 2028 год запланировано 1,691 миллиарда рублей, а на 2029 год - 16,829 миллиарда рублей.
При этом, согласно проекту постановления правительства России, разработанного Минтрансом, достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" планируется профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза.
В начале июня текущего года президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов.
По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".