Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/mlrd-873841190.html
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей
Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T12:43+0300
россия
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
росатом
балтийский завод
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873841190.jpg?1790847809
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. На строительство пятого атомного ледокола в 2028 году предусмотрено 8,413 миллиарда рублей. В свою очередь для реализации проекта шестого ледокола на 2028 год запланировано 1,691 миллиарда рублей, а на 2029 год - 16,829 миллиарда рублей. При этом, согласно проекту постановления правительства России, разработанного Минтрансом, достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" планируется профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза. В начале июня текущего года президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий. Глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов. По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг, Росатом, Балтийский завод
11:42 01.10.2026 (обновлено: 12:43 01.10.2026)
 
На строительство двух атомных ледоколов выделят 4,5 миллиарда рублей

Бюджет на 2027 год направит 4,5 миллиарда рублей на строительство атомных ледоколов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 на 2027 год запланирован в бюджете РФ на уровне 2,539 и 2,012 миллиарда рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
На строительство пятого атомного ледокола в 2028 году предусмотрено 8,413 миллиарда рублей. В свою очередь для реализации проекта шестого ледокола на 2028 год запланировано 1,691 миллиарда рублей, а на 2029 год - 16,829 миллиарда рублей.
При этом, согласно проекту постановления правительства России, разработанного Минтрансом, достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" планируется профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза.
В начале июня текущего года президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов.
По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
 
РОССИЯВладимир ПутинАнтон АлихановМинпромторгРосатомБалтийский завод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала