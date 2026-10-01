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На льготные автокредиты и автолизинг в 2027 году выделят 24,1 млрд рублей
На льготные автокредиты и автолизинг в 2027 году выделят 24,1 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На льготные автокредиты и автолизинг в 2027 году выделят 24,1 млрд рублей
Бюджетное финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в 2027 году суммарно планируется в объеме 24,1 миллиарда рублей, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T12:46+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бюджетное финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в 2027 году суммарно планируется в объеме 24,1 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. В частности, на программы льготных автокредитов предусмотрено 7 миллиардов рублей, а на льготный автолизинг - 17,1 миллиарда рублей. В 2028 году объем финансирования кредитования, как ожидается, сохранится на том же уровне, а в части лизинга составит 14,3 миллиарда рублей. При этом в 2029 году на автокредиты предусмотрен кратный рост финансирования – до 24,7 миллиарда рублей, а по лизингу, напротив, ожидается снижение - до 4 миллиардов рублей.
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бизнес, финансы
На льготные автокредиты и автолизинг в 2027 году выделят 24,1 млрд рублей
Бюджет на льготные автокредиты и автолизинг в 2027 году составит 24,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бюджетное финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в 2027 году суммарно планируется в объеме 24,1 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
В частности, на программы льготных автокредитов предусмотрено 7 миллиардов рублей, а на льготный автолизинг - 17,1 миллиарда рублей.
В 2028 году объем финансирования кредитования, как ожидается, сохранится на том же уровне, а в части лизинга составит 14,3 миллиарда рублей.
При этом в 2029 году на автокредиты предусмотрен кратный рост финансирования – до 24,7 миллиарда рублей, а по лизингу, напротив, ожидается снижение - до 4 миллиардов рублей.