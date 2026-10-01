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На развитие портов и водных путей выделят более 44 миллиардов рублей
На развитие портов и водных путей выделят более 44 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие портов и водных путей выделят более 44 миллиардов рублей
Свыше 44 миллиардов рублей бюджетных средств планируется направить в ближайшие три года на развитие опорных сетей морских портов и внутренних водных путей... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Свыше 44 миллиардов рублей бюджетных средств планируется направить в ближайшие три года на развитие опорных сетей морских портов и внутренних водных путей России, в том числе на строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке, свыше 35,2 миллиарда рублей планируется направить в ближайшие три года на федеральный проект по развитию опорной сети внутренних водных путей России. Так, в следующем году будет направлено почти 16,5 миллиарда рублей, в 2028 году - 11,9 миллиарда и в 2029 году - 6,8 миллиарда. Уточняется, что средства будут направлены на строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов, а также на реконструкцию инфраструктурных объектов канала имени Москвы. Помимо этого, более 9 миллиардов рублей бюджетных средств планируется направить в ближайшие три года на развитие опорной сети морских портов Азово-Черноморского, Дальневосточного, Балтийского и Арктических бассейнов. В следующем году будет направлено свыше 2 миллиардов рублей на эти цели, в 2028 году - 2,6 миллиарда и в 2029 году - 4,4 миллиарда.
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бизнес, россия, москва, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
На развитие портов и водных путей выделят более 44 миллиардов рублей
На развитие морских портов и внутренних водных путей направят 44 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Свыше 44 миллиардов рублей бюджетных средств планируется направить в ближайшие три года на развитие опорных сетей морских портов и внутренних водных путей России, в том числе на строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Согласно пояснительной записке, свыше 35,2 миллиарда рублей планируется направить в ближайшие три года на федеральный проект по развитию опорной сети внутренних водных путей России. Так, в следующем году будет направлено почти 16,5 миллиарда рублей, в 2028 году - 11,9 миллиарда и в 2029 году - 6,8 миллиарда. Уточняется, что средства будут направлены на строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов, а также на реконструкцию инфраструктурных объектов канала имени Москвы.
Помимо этого, более 9 миллиардов рублей бюджетных средств планируется направить в ближайшие три года на развитие опорной сети морских портов Азово-Черноморского, Дальневосточного, Балтийского и Арктических бассейнов. В следующем году будет направлено свыше 2 миллиардов рублей на эти цели, в 2028 году - 2,6 миллиарда и в 2029 году - 4,4 миллиарда.