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На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 103,3 млрд рублей
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 103,3 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 103,3 млрд рублей
Финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 2027-2029 годах запланировано в размере 103,3 миллиарда рублей, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:58+0300
2026-10-01T11:58+0300
2026-10-01T11:58+0300
технологии
россия
бизнес
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 2027-2029 годах запланировано в размере 103,3 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на предстоящий трехлетний период.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2027 году в объеме 28 034,4 млн рублей, в 2028 году - 31 961,3 млн рублей, в 2029 году - 43 296,6 млн рублей", - говорится в документе.
Крупнейшей статьей расходов будет федеральный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" - на него в 2027-2029 годах планируется направить 37,5 миллиарда рублей.
Кроме того, 24,5 миллиарда рублей за три года планируется направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование системы сертификации беспилотников. Стимулирование спроса планируется профинансировать почти на 10,5 миллиарда. На федеральный проект "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем" направят 1,4 миллиарда, причем все - в 2027 году.
Ассигнования на федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" в 2027-2029 годах составят 270 миллионов рублей, причем в 2026 году на него выделяется 1 миллиард.
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технологии, россия, бизнес, госдума
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Госдума
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 103,3 млрд рублей
Финансирование нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" составит 103,3 млрд рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 2027-2029 годах запланировано в размере 103,3 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на предстоящий трехлетний период.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2027 году в объеме 28 034,4 млн рублей, в 2028 году - 31 961,3 млн рублей, в 2029 году - 43 296,6 млн рублей", - говорится в документе.
Крупнейшей статьей расходов будет федеральный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" - на него в 2027-2029 годах планируется направить 37,5 миллиарда рублей.
Кроме того, 24,5 миллиарда рублей за три года планируется направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование системы сертификации беспилотников. Стимулирование спроса планируется профинансировать почти на 10,5 миллиарда. На федеральный проект "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем" направят 1,4 миллиарда, причем все - в 2027 году.
Ассигнования на федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" в 2027-2029 годах составят 270 миллионов рублей, причем в 2026 году на него выделяется 1 миллиард.