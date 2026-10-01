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На зарядные станции для электромобилей выделят 4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На зарядные станции для электромобилей выделят 4 миллиарда рублей
На зарядные станции для электромобилей выделят 4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На зарядные станции для электромобилей выделят 4 миллиарда рублей
Российским компаниям в 2027 году выделят 4 миллиарда рублей из бюджета на компенсацию части затрат на покупку зарядных станций для электромобилей и их... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:14+0300
2026-10-01T13:19+0300
бизнес
технологии
антон алиханов
нами
минпромторг
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российским компаниям в 2027 году выделят 4 миллиарда рублей из бюджета на компенсацию части затрат на покупку зарядных станций для электромобилей и их присоединение к электросетям, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. Данная статья расходов включена в федеральный проект "Производство инновационного транспорта", в который также входит предоставление субсидии институту НАМИ на разработку национальной автомобильной платформы. При этом в 2027 и 2028 году финансирование платформы не предусмотрено вовсе, а в 2029 году на это выделят 177 миллионов рублей. Глава Минпромторга Антон Алиханов в феврале сообщал, что ведомство пока отказалось от этого проекта. Что касается компенсации затрат на покупку зарядок, то в 2028 году эта статья расходов бюджета составит 1,66 миллиарда рублей, а в 2029 - 4,7 миллиарда. Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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бизнес, технологии, антон алиханов, нами, минпромторг, госдума
Бизнес, Технологии, Антон Алиханов, НАМИ, Минпромторг, Госдума
12:14 01.10.2026 (обновлено: 13:19 01.10.2026)
 
На зарядные станции для электромобилей выделят 4 миллиарда рублей

Компаниям в 2027 году выделят 4 миллиарда рублей на компенсацию затрат на зарядки

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российским компаниям в 2027 году выделят 4 миллиарда рублей из бюджета на компенсацию части затрат на покупку зарядных станций для электромобилей и их присоединение к электросетям, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Данная статья расходов включена в федеральный проект "Производство инновационного транспорта", в который также входит предоставление субсидии институту НАМИ на разработку национальной автомобильной платформы.
При этом в 2027 и 2028 году финансирование платформы не предусмотрено вовсе, а в 2029 году на это выделят 177 миллионов рублей. Глава Минпромторга Антон Алиханов в феврале сообщал, что ведомство пока отказалось от этого проекта.
Что касается компенсации затрат на покупку зарядок, то в 2028 году эта статья расходов бюджета составит 1,66 миллиарда рублей, а в 2029 - 4,7 миллиарда.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
БизнесТехнологииАнтон АлихановНАМИМинпромторгГосдума
 
 
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