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На продовольственную безопасность выделят почти 72 миллиарда рублей

На продовольственную безопасность выделят почти 72 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На продовольственную безопасность выделят почти 72 миллиарда рублей

Проект федерального бюджета РФ предусматривает выделение на реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в 2027 | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:29+0300

2026-10-01T12:29+0300

2026-10-01T13:23+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ предусматривает выделение на реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в 2027 году порядка 22,59 миллиарда рублей, в 2028 году - 24,62 миллиарда рублей, а в 2029 году - 24,74 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" запланированы в 2027 году в объеме 22 589,7 миллиона рублей, в 2028 году - 24 621,5 миллиона рублей, в 2029 году - 24 736,6 миллиона рублей", - говорится в документе. Уточняется, что в рамках нацпроекта на федеральный проект "Ветеринарные препараты" в 2027 году планируется выделить 1,08 миллиарда рублей, а на 2028 и 2029 по 705 миллионов рублей. Кроме того, на федеральный проект "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств" в 2027 году хотят выделить 401 миллион рублей, а в 2028 и 2029 году - примерно по 6,81 миллиарда рублей. На федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" в 2027 году предусмотрено почти 9,67 миллиарда рублей, в 2028 году - 7,25 миллиарда рублей, в 2028 году - почти 7,33 миллиарда рублей. Также на федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" запланировали 11,44 миллиарда рублей в 2027 году, 9,85 миллиарда рублей - в 2028 году и 9,89 миллиарда рублей - в 2029 году.

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сельское хозяйство