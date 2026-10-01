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На развитие общественного транспорта в 2027 году направят 20,1 млрд рублей
На развитие общественного транспорта в 2027 году направят 20,1 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие общественного транспорта в 2027 году направят 20,1 млрд рублей
Расходы бюджета РФ на реализацию федерального проекта "Развитие общественного транспорта" в 2027 году составят 20,1 миллиарда рублей, в том числе 7,966... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:48+0300
2026-10-01T12:48+0300
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бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на реализацию федерального проекта "Развитие общественного транспорта" в 2027 году составят 20,1 миллиарда рублей, в том числе 7,966 миллиарда на обновление парка общественного транспорта, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России накануне внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
В 2028 году на развитие общественного транспорта планируется направить 23,2 миллиарда рублей, а в 2029 году - 21,966 миллиарда. При этом на обновление парка общественного транспорта сумма остается фиксированной на все три года - по 7,966 миллиарда рублей.
Еще 4,2 миллиарда рублей в 2027 году будет направлено на развитие городского наземного электрического транспорта в регионах России, в том числе на закупку электробусов и зарядной инфраструктуры для них. На 2028 год расходы по этой статье составят 1 миллиард рублей, а в 2029 году финансирование этого направления не предусмотрено.
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бизнес, россия, госдума
На развитие общественного транспорта в 2027 году направят 20,1 млрд рублей
Расходы бюджета на развитие общественного транспорта в 2027 году составят 20,1 млрд рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на реализацию федерального проекта "Развитие общественного транспорта" в 2027 году составят 20,1 миллиарда рублей, в том числе 7,966 миллиарда на обновление парка общественного транспорта, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России накануне внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
В 2028 году на развитие общественного транспорта планируется направить 23,2 миллиарда рублей, а в 2029 году - 21,966 миллиарда. При этом на обновление парка общественного транспорта сумма остается фиксированной на все три года - по 7,966 миллиарда рублей.
Еще 4,2 миллиарда рублей в 2027 году будет направлено на развитие городского наземного электрического транспорта в регионах России, в том числе на закупку электробусов и зарядной инфраструктуры для них. На 2028 год расходы по этой статье составят 1 миллиард рублей, а в 2029 году финансирование этого направления не предусмотрено.