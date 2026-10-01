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На реструктуризацию угольной отрасли направят шесть миллиардов рублей
На реструктуризацию угольной отрасли направят шесть миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На реструктуризацию угольной отрасли направят шесть миллиардов рублей
Правительство РФ планирует направить на комплекс мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" почти шесть миллиардов рублей в 2027-2029 годах, следует | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:33+0300
2026-10-01T14:33+0300
2026-10-01T14:46+0300
промышленность
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует направить на комплекс мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" почти шесть миллиардов рублей в 2027-2029 годах, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие энергетики". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. Согласно документу, объем финансирования комплекса мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" в 2026 году оценивается в 1,492 миллиарда рублей, в 2027 году - в 1,945 миллиарда рублей, в 2028 году - 1,954 миллиарда, в 2029 году - 2,067 миллиарда рублей. Суммарно за три года планируется направить 5,966 миллиарда рублей. Всего с 2022 года по 2029 год может быть выделено 17,721 миллиарда рублей. На финансирование федерального проекта "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)" закладывается 8,147 миллиарда рублей. Отмечается, что число сотрудников в угольной отрасли снизится до 144,5 тысячи человек в 2027 году со 145 тысяч в 2026 году.
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промышленность, госдума
На реструктуризацию угольной отрасли направят шесть миллиардов рублей
Правительство направит на реструктуризацию угольной промышленности шесть миллиардов рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует направить на комплекс мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" почти шесть миллиардов рублей в 2027-2029 годах, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие энергетики".
Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
Согласно документу, объем финансирования комплекса мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" в 2026 году оценивается в 1,492 миллиарда рублей, в 2027 году - в 1,945 миллиарда рублей, в 2028 году - 1,954 миллиарда, в 2029 году - 2,067 миллиарда рублей.
Суммарно за три года планируется направить 5,966 миллиарда рублей. Всего с 2022 года по 2029 год может быть выделено 17,721 миллиарда рублей.
На финансирование федерального проекта "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)" закладывается 8,147 миллиарда рублей.
Отмечается, что число сотрудников в угольной отрасли снизится до 144,5 тысячи человек в 2027 году со 145 тысяч в 2026 году.