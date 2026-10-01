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На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей
На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей
Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2027 году, как ожидается, составит 49,186... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:07+0300
2026-10-01T15:12+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2027 году, как ожидается, составит 49,186 миллиарда рублей, говорится в паспорте соответствующей программы. Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. При этом, в 2028 году на эти цели планируется направить 64,293 миллиарда рублей, а в 2029 году - 85,441 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
15:07 01.10.2026 (обновлено: 15:12 01.10.2026)
 
На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей

Бюджет на развитие судостроения в 2027 году составит 49,186 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2027 году, как ожидается, составит 49,186 миллиарда рублей, говорится в паспорте соответствующей программы.
Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
При этом, в 2028 году на эти цели планируется направить 64,293 миллиарда рублей, а в 2029 году - 85,441 миллиарда рублей.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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