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На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей

На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На развитие судостроения в 2027 году направят около 50 миллиардов рублей

Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2027 году, как ожидается, составит 49,186... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:07+0300

2026-10-01T15:07+0300

2026-10-01T15:12+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2027 году, как ожидается, составит 49,186 миллиарда рублей, говорится в паспорте соответствующей программы. Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. При этом, в 2028 году на эти цели планируется направить 64,293 миллиарда рублей, а в 2029 году - 85,441 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума