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В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов
В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов
Семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мордовии, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T19:03+0300
мордовия
адлер
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - ПРАЙМ. Семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мордовии, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги произошел сход семи порожних грузовых вагонов. "Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за схода произошла задержка движения пассажирского поезда №309 сообщением Воркута - Адлер на 2 часа 50 минут. "В настоящее время движение поездов восстановлено", - подчеркивается в сообщении. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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мордовия, адлер
МОРДОВИЯ, АДЛЕР
18:57 01.10.2026 (обновлено: 19:03 01.10.2026)
 
В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

В Мордовии семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - ПРАЙМ. Семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мордовии, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги произошел сход семи порожних грузовых вагонов.
"Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за схода произошла задержка движения пассажирского поезда №309 сообщением Воркута - Адлер на 2 часа 50 минут. "В настоящее время движение поездов восстановлено", - подчеркивается в сообщении.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
 
МОРДОВИЯАДЛЕР
 
 
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