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В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Мордовии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

Семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мордовии, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T19:03+0300

мордовия

адлер

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - ПРАЙМ. Семь пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мордовии, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги произошел сход семи порожних грузовых вагонов. "Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за схода произошла задержка движения пассажирского поезда №309 сообщением Воркута - Адлер на 2 часа 50 минут. "В настоящее время движение поездов восстановлено", - подчеркивается в сообщении. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

мордовия

адлер

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мордовия, адлер