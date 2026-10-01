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Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии снижается на 0,1%
Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии снижается на 0,1% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии снижается на 0,1%
Российский рынок акций в начале первой утренней торговой сессии октября снижается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:00+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первой утренней торговой сессии октября снижается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск опускается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 265,22 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги
Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии снижается на 0,1%
Индекс Мосбиржи снизился на 0,1% в начале утренней торговой сессии октября
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первой утренней торговой сессии октября снижается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск опускается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 265,22 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.