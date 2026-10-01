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"Импульс к восстановлению": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 01.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261001/mosbirzha-873861024.html
"Импульс к восстановлению": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
"Импульс к восстановлению": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Импульс к восстановлению": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок умеренно растет днем четверга при поддержке дорожающей нефти и замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:33+0300
2026-10-01T15:33+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок умеренно растет днем четверга при поддержке дорожающей нефти и замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 0,49% - до 2278,93 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,8% - до 99,79 доллара за баррель. "Поддержку рынку оказывают вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция продолжила замедляться до 6,25% с 6,26% на прошлой неделе и 6,33% на конец августа", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". "Опубликованные накануне недельные данные по индексу потребительских цен отражают сдержанное инфляционное давление. На этом фоне давление продавцов на рынке облигаций несколько ослабло, и доходность по десятилетним ОФЗ сместилась вниз на 2 базисных пункта. Умеренный оптимизм на рыке акций поддерживается также позитивной динамикой на рынке нефти", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В целом на рынке наблюдается селективная покупка в рамках ротации между секторами, отметил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста — акции "Т-Техно" (+4,11%), "Фармсинтеза" (+3,61%), "Озона" (+3,25%), "Аэрофлота" (+2,88%), "Россетей" (+2,30%). "Котировки "Озона" продолжают отыгрывать ожидания восстановления продаж после повреждения складов и поддержки продавцов. Минфин прорабатывает отсрочку и рассрочку налогов для компании и пострадавших предпринимателей, работающих на площадке", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (−2,07%), "Акрона" (−1,13%), "Самолета" (−1,12%), ДВМП (−1,02%), "Распадской" (−0,89%). Прогнозы Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне – 2250 – 2300 пунктов. "Что касается широкого рынка, то, с технической точки зрения, импульс к дальнейшему восстановлению в направлении 2300 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняется, пока значение индекса превышает 2260 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее", - делится Дудников. Котельникова ожидает сегодняшнего закрытия в "зеленой зоне".
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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
15:33 01.10.2026
 
"Импульс к восстановлению": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Дудников: импульс к восстановлению индекса Мосбиржи в направлении 2300 пунктов сохраняется

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок умеренно растет днем четверга при поддержке дорожающей нефти и замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 0,49% - до 2278,93 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,8% - до 99,79 доллара за баррель.
"Поддержку рынку оказывают вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция продолжила замедляться до 6,25% с 6,26% на прошлой неделе и 6,33% на конец августа", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
"Опубликованные накануне недельные данные по индексу потребительских цен отражают сдержанное инфляционное давление. На этом фоне давление продавцов на рынке облигаций несколько ослабло, и доходность по десятилетним ОФЗ сместилась вниз на 2 базисных пункта. Умеренный оптимизм на рыке акций поддерживается также позитивной динамикой на рынке нефти", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
В целом на рынке наблюдается селективная покупка в рамках ротации между секторами, отметил он.

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста — акции "Т-Техно" (+4,11%), "Фармсинтеза" (+3,61%), "Озона" (+3,25%), "Аэрофлота" (+2,88%), "Россетей" (+2,30%).
"Котировки "Озона" продолжают отыгрывать ожидания восстановления продаж после повреждения складов и поддержки продавцов. Минфин прорабатывает отсрочку и рассрочку налогов для компании и пострадавших предпринимателей, работающих на площадке", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (−2,07%), "Акрона" (−1,13%), "Самолета" (−1,12%), ДВМП (−1,02%), "Распадской" (−0,89%).

Прогнозы

Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне – 2250 – 2300 пунктов.
"Что касается широкого рынка, то, с технической точки зрения, импульс к дальнейшему восстановлению в направлении 2300 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняется, пока значение индекса превышает 2260 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее", - делится Дудников.
Котельникова ожидает сегодняшнего закрытия в "зеленой зоне".
 
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