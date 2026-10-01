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Чекунков оценил мощность ключевых энергообъектов в Арктике

Чекунков оценил мощность ключевых энергообъектов в Арктике - 01.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков оценил мощность ключевых энергообъектов в Арктике

Мощность ключевых энергообъектов в Арктике вырастет до 5,6 ГВт к 2035 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:35+0300

арктика

дальний восток

алексей чекунков

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Мощность ключевых энергообъектов в Арктике вырастет до 5,6 ГВт к 2035 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В четверг в Светлогорске прошло заседание совета морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных в интересах его развития в рамках I Международного форума портовых городов. "К 2035 году запланирован ввод около 1,4 ГВт в единой и изолированной энергетических системах. Мощность ключевых энергообъектов в Арктике вырастет до 5,6 ГВт. Кроме того, инвесторы планируют создать еще 3,5 ГВт энергомощностей", - сказал Чекунков в ходе заседания.

арктика

дальний восток

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арктика, дальний восток, алексей чекунков